Kalil, apoiado por Lula, ataca Fernando Pimentel, ex-governador do PT em Minas Gerais

247 - Candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD) participou nesta segunda-feira (5) de uma sabatina aos jornais Globo, Valor Econômico e CBN e negou que sua aliança com o PT seja "de ocasião".

Kalil é apoiado pelo ex-presidente Lula (PT) para o governo mineiro, mas mesmo assim fez crítica ao ex-governador de Minas Gerais Fernando Pimentel (PT). "Não é uma relação de ocasião e uma relação eleitoral. O PT fez parte do meu governo e foi na Câmara Municipal oposição ao meu governo. O meu PT é o do presidente Lula".

Pimentel deixou a gestão estadual com a popularidade em baixa. Kalil, então, quis afastar as possibilidades de ligação de seu nome ao do ex-governador. "Qual a chance de o Fernando Pimentel participar do meu governo? É exatamente zero".

O candidato ainda se defendeu da fama de "explosivo". "Eu nunca agredi ninguém, nunca desacatei ninguém. Eu me julgo um cara educado. Agora, eu tenho o meu jeito".

