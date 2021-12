Kalil diz que não sobe no palanque de Bolsonaro e reconhece Lula como um dos maiores líderes do mundo

De acordo com o prefeito de BH, “ser ventilado por ter apoio de um líder como o Lula, não envergonha ninguém. Deixa todo mundo muito orgulhoso” edit

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), que se prepara para se candidatar ao governo de Minas Gerais, afirmou em entrevista à Folha publicada nesta segunda-feira (27), que não sobe no mesmo palanque do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

“Do Bolsonaro, não subo no palanque. Definitivamente. Pela consideração que ele teve comigo como prefeito da capital. Ele não me recebeu. Ele veio aqui duas vezes. Foi recebido, quando candidato, e, quando presidente da República, ele não me recebeu”, afirmou Kalil.

Lula

Além disso, o prefeito disse ainda que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é “um dos maiores líderes socialistas do mundo”.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE