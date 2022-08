Kalil promete revogar o Regime de Recuperação Fiscal de Minas: 'é uma bomba atômica'

Apoie o 247

247 - O candidato ao governo de Minas Gerais Alexandre Kalil (PSD) afirmou que, se for eleito, mudará o Regime de Recuperação Fiscal (RRF). De acordo com ele, o projeto atual permite contratações apenas para a reposição de pessoal. O ex-prefeito de Belo Horizonte disse que a proposta dificulta, por exemplo, o funcionamento de hospitais regionais. O programa é "uma bomba atômica", disse Kalil. "Com esse Regime de Recuperação Fiscal não pode haver contratação. Como vamos rechear o hospital de Juiz de Fora, com o quê? Com jogador de futebol?", questionou ele em entrevista às jornalistas Liliana Junger e Thaís Pimentel, no portal G1.

"Nós vamos ficar 16 anos sem dar aumento, por exemplo, para o policial militar. Daqui a seis anos nós não temos polícia mais", disse.

O candidato destacou também a necessidade de mais investimentos no metrô de Belo Horizonte. De acordo com o G1, o sistema de transporte tem 19 estações, percorre cerca de 28 quilômetros e foi expandido pela última vez em 2002.

"Eu mandei tirar essa palavra porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar a palavra 'metrô'. Se eu fizer o metrô, vai ser igualzinho nós entregamos 34 postos de saúde, que nós recapeamos a cidade inteira, que nós abrimos hospital, nós vamos apresentar como uma grande surpresa", falou Kalil.

