Kassab confirma apoio do PSD ao bolsonarista Tarcísio de Freitas na disputa pelo governo de São Paulo

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, confirmou que o partido irá apoiar a candidatura do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao Governo de São Paulo. De acordo com a Folha de S. Paulo, a decisão foi tomada na manhã desta quarta-feira (6) e o anúncio formal será feito na quinta, após uma reunião na sede da legenda. Após o encontro, o ex-ministro - que foi escalado por Jair Bolsonaro para a disputa - deverá fazer um pronunciamento.

Ainda conforme a reportagem, “o ex-prefeito Felício Ramuth, de São José dos Campos, será vice na chapa de Tarcísio. Os detalhes do acordo foram fechados em um encontro de Kassab com o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira”.

O apoio do PSD vinha sendo disputado pelo ex-governador Márcio França (PSB), que chegou a oferecer a suplência de sua chapa ao Senado para Kassab. França irá disputar a vaga paulista ao Senado pela chapa do ex-prefeito Fernando Haddad (PT), que lidera as pesquisas de intenção de voto ao Palácio dos Bandeirantes.

