Kassab prevê Bolsonaro fora do segundo turno em 2022

O motivo seria sua atuação negacionista no combate à pandemia da Covid-19

247 – "Tenho convicção de que a chance de Bolsonaro estar no 2º turno diminui a cada dia, por conta dos erros dele", afirmou Gilberto Kassab, presidente do PSD, em evento on-line promovido neste fim de tarde pela Câmara de Comércio França-Brasil, segundo informa a jornalista Carolina Freitas , do Valor.

"Peguemos só a questão da pandemia. A conduta pessoal dele gera um afastamento do ser humano, passa a imagem de ser coração de pedra. Ele distribuiu recurso para os Estados mas nunca deu calor humano, que é tão importante quanto."

