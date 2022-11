Kassab será secretário de Governo e homem-forte de Tarcísio em SP

a indicação marca a volta formal do cacique a um posto no Executivo edit

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, será anunciado como secretário de Governo da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a indicação marca a volta formal do cacique a um posto no Executivo desde que passou quase dois anos licenciado da Casa Civil do ex-governador João Doria (PSD), cargo que não chegou a ocupar.

Ela consolida Kassab como o principal articulador político de Tarcísio, um neófito na política sacado do Ministério da Infraestrutura de Jair Bolsonaro (PL) para ser o candidato do presidente no principal colégio eleitoral do país, acrescenta a reportagem.

