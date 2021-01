Ladrão furta escola em São Paulo e deixa recado com pedido de desculpas

Um ladrão invadiu cometeu um furto na Escola Estadual José Barbosa de Almeida (SP) e deixou um bilhete pedindo deculpas. "Me desculpe mesmo, de coração, por fazer isso, não tive escolha", diz um trecho do recado, assinado por "desesperado". Veja o bilhete na matéria edit

247 - Um ladrão invadiu cometeu um furto na Escola Estadual José Barbosa de Almeida, no Morro Grande, zona norte da capital paulista. Em uma folha de caderno escolar, o suspeito escreveu um pedido de desculpas à direção da unidade.

"Me desculpe mesmo, de coração, por fazer isso, não tive escolha, [foi] precisão [necessidade]", diz trecho do recado, assinado por "desesperado". A mensagem continua, com o ladrão pedindo "misericórdia" e "perdão" ao "senhor Jesus" pelo crime.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o crime foi percebido na manhã desta segunda-feira (4), quando funcionários chegaram à escola. Todas as câmeras do sistema de monitoramento da unidade foram quebradas.

A Secretaria Estadual da Educação afirmou que um boletim de ocorrência de furto e vandalismo foi registrado no 45º DP (Brasilândia).

