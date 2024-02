Laudo de Ana Hickmann diz que Alexandre Correa transferiu R$ 41 milhões para contas privadas e fraudou notas e assinaturas

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Um parecer técnico pericial entregue à apresentadora Ana Hickmann afirma que Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora, transferiu R$ 41,8 milhões da empresa da qual ambos eram sócios, a Hickmann Serviços Ltda., para as contas particulares dele. O documento apontou que os saques foram ocultados na contabilidade da empresa, numa "manipulação" para enganar sócios e credores.

De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (15) pela coluna de Mônica Bergamo, o ex-marido de Ana Hickmann emitia notas frias, e que a assinatura dela foi falsificada em vários documentos.

continua após o anúncio

O perito Cláudio Wagner assinou o laudo. O perito examinou extratos da empresa no banco Itaú de 2018 a 2022. No período, ele localizou 1.423 transferências eletrônicas realizadas através do internet banking da instituição financeira.

Segundo o documento, os R$ 41,8 milhões que saíram da conta da empresa para o caixa de Alexandre foram registrados como, por exemplo, despesas judiciais, postais, trabalhistas e advocatícias.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: