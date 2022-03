Lauro Jardim: Maia tira PSDB de Cláudio Castro e fortalece bloco de Paes

Sob influência de Rodrigo Maia, o PSDB deve apoiar Felipe Santa Cruz ao governo do Rio de Janeiro, candidato do prefeito da capital, Eduardo Paes edit

247 - O jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo, afirmou que a filiação do deputado federal Rodrigo Maia ao PSDB quebra a aliança que estava sendo formada em torno da reeleição do atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

Segundo o jornalista, Maia deve direcionar o partido a apoiar o bloco do atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), seu antigo companheiro de partido no DEM, do qual os dois saíram pela aproximação de ACM Neto, presidente da legenda, a Jair Bolsonaro (PL).

O candidato do Paes ao governo fluminense é Felipe Santa Cruz, ex-presidente da Ordem de Advogados do Brasil (OAB).

