Lei dos remédios à base de cannabis sancionada por Tarcísio tem 6 vetos

247 - A lei sancionada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), autorizando o fornecimento de medicamentos à base de cannabis no SUS do estado contém 6 vetos entre 10 artigos, informa o site Metrópoles. A sanção foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (1º).

Entre os pontos vetados estão trechos que tratavam dos tipos de medicamentos que deveriam ser distribuídos e asseguravam direitos aos pacientes.

Os vetos incluíram ainda a obrigação do cadastro de pacientes que têm direito a receber os medicamentos.

