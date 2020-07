Leia a íntegra da acusação contra José Serra por lavagem internacional de propinas

A denúncia oferecida pela Lava Jato contra José Serra destaca que o ex-governador se valeu de seu cargo e de sua influência para receber, da Odebrecht, pagamentos ilegais em troca de benefícios nas obras do Rodoanel Sul edit

247 - Em sua denúncia contra José Serra, a Lava Jato sublinhou que o ex-governador se valeu de seu cargo e de sua influência para obter pagamentos ilegais da Odebrecht em troca de benefícios nas obras do Rodoanel Sul.

A reportagem do Site do Ministério Público Federal destaca que “milhões de reais foram pagos pela empreiteira por meio de uma sofisticada rede de offshores no exterior, para que o real beneficiário dos valores não fosse detectado pelos órgãos de controle.”

O texto ainda acrescenta que “as investigações, conduzidas em desdobramento de outras frentes de trabalho da Lava Jato de SP, demonstraram que José Amaro Pinto Ramos e Verônica Serra constituíram empresas no exterior, ocultando seus nomes, e por meio delas, receberam os pagamentos que a Odebrecht destinou ao então governador de São Paulo. Nesse contexto, realizaram numerosas transferências para dissimular a origem dos valores, e os mantiveram em uma conta offshore controlada, de maneira oculta, por Verônica Serra até o fim de 2014, quando foram transferidos para outra conta de titularidade oculta, na Suíça.”

Confira aqui a íntegra da denúncia.

