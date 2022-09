Leonel Brizola Neto rebate propaganda de Ciro Gomes: "quem sofreu violência política foram Leonel Brizola e Lula"

Neto do líder trabalhista desmonta o discurso feito por Ciro de que é alvo da "maior violência política" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato a deputado federal Leonel Brizola Neto (PT-RJ) mandou um recado ao presidenciável Ciro Gomes (PDT) após o pedetista afirmar que não há um candidato vítima de "tamanha violência política como a que eu estou sofrendo". O petista criticou a declaração do ex-governador do Ceará.

"Quem sofreu violência política foi o Leonel Brizola, que amargou um exílio de 15 anos. Sofreu boicote do governo federal. Quem sofreu violência política foi o Lula, que foi preso injustamente por 580 dias", afirmou Brizola Neto.

"Você não tem legitimidade alguma para carregar a rosa vermelha tantas vezes empunhada pelo meu avô", continuou o candidato em referência à rosa no símbolo do PDT.

>>> Quaest: 90% querem eleição definida no primeiro turno

O petista disse que "Leonel Brizola e Lula nunca foram irresponsáveis com o destino do Brasil". "Jamais abandonariam a luta em defesa do povo brasileiro, como você fez em 2018, quando viajou a Paris, sendo degrau para a extrema-direita chegar ao poder".

O PDT nasceu em 1979 fundado por Leonel Brizola (1922-2004), que tinha a defesa da educação e dos direitos trabalhistas como algumas de suas principais causas.

Brizola foi governador do Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre, deputado federal e estadual.

Ciro Gomes cego de ódio e pensando somente em seu projeto pessoal e não no futuro do Brasil se faz de vítima, fingindo não entender que seu maior inimigo é a sua vaidade. pic.twitter.com/qKXztQWSLy — Leonel Brizola Neto (@leonelbrizolarj) September 28, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.