Letalidade da Covid-19 no estado de São Paulo aumentou em 2021; taxa é maior que média mundial

247 - A taxa de letalidade da Covid-19 aumentou no estado de São Paulo nos meses do ano de 2021. Segundo o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado, no estado houve um aumento da letalidade da doença de 3%. O índice é maior que a média mundial, de 2,1%.

A assessora técnica do conselho, Brigina Kemp, ressalta que, além da circulação de novas variantes por São Paulo, esse aumento tem relação com problemas na qualidade ou disponibilidade de assistência médica em algumas regiões, segundo a Rádio Bandeirantes.

