Levantamento telefônico Exame/Ideia aponta empate técnico entre Lula e Bolsonaro em Minas Gerais

247 - Levantamento telefônico do Instituto Ideia, contratado pela Exame, divulgado nesta quinta-feira (7) mostra que o ex-presidente Lula (PT) se mantém - numericamente - como favorito entre os mineiros para retornar ao governo por meio da eleição de outubro. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral brasileiro, que costuma ser o fiel da balança e decide quem será o vencedor do pleito presidencial.

No levantamento, Lula aparece com 41% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 35%, e Ciro Gomes (PDT), com 7%. Lula e Bolsonaro estão empatados tecnicamente, portanto.

Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista teria 50% dos votos contra 44% do atual ocupante do Palácio do Planalto. Neste cenário, também há empate técnico.

O levantamento ouviu 1.000 eleitores de Minas Gerais por telefone entre 1 e 6 de julho, o intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00040/2022.

