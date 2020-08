Levy Fidelix será candidato à prefeitura de São Paulo pelo PRTB, partido de Mourão

O presidente do PRTB, Levy Fidelix, será candidato a prefeito de São Paulo. É a 13ª vez que ele tenta se eleger a qualquer cargo, mas nunca ter obtido sucesso edit

247 - O presidente do PRTB, Levy Fidelix, será candidato a prefeito de São Paulo. A sigla é a mesma do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Esta será a 13ª vez que Fidelix tenta se eleger a qualquer cargo, sem nunca ter obtido sucesso. Ele foi candidato à presidência da República duas vezes, ao governo de São Paulo, à prefeitura da capital paulista, à Assembleia Legislativa doi estado e à Câmara dos Vereadores.

Fidelix já foi multado pela Comissão Especial de Discriminação Homofóbica da Secretaria de Justiça de São Paulo, órgão do governo estadual, por comentários contra gays. O motivo foi uma declaração concedida em um debate entre os presidenciáveis em 2014, quando ele foi questionado pela então candidata Luciana Genro (PSOL) sobre o motivo de candidatos conservadores se recusarem a reconhecer as uniões homoafetivas.

"Tenho 62 anos e, pelo que vi na vida, dois iguais não fazem filho. E digo mais: me desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. É feio dizer isso mas não podemos jamais deixar esses que aí estão achacando a gente no dia a dia, querendo escorar essa minoria à maioria do povo brasileiro", respondeu ele na ocasião.

