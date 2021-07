Liana Cirne diz que prisão de Galo é "racismo institucional" e perseguição política

247 - A vereadora de Recife Liane Cirne Lins criticou a determinação de prisão do ativista Paulo 'Galo' Lima. Ele foi preso por, junto com o grupo Revolução Periférica, assumir a autoria do incêndio na estátua de Borba Gato, bandeirante explorador de indígenas, no último sábado (24).

No Twitter, Liane, que também é professora de Direito na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), divulgou a entrevista que concedeu à TV 247, onde ela condenou a "perseguição política" contra Galo e explicou que não está comprovada sua responsabilidade individual no caso. Para ela, este é mais um caso de "racismo institucional".

"Falei no @brasil247 que Galo não poderia sequer responder processo criminal se não fosse COMPROVADA sua responsabilidade INDIVIDUAL no caso Borba Gato, mt - ser determinada sua prisão temporária! É caso notório de racismo institucional e perseguição política! #liberdadeparagalo", escreveu a vereadora.

Confira abaixo a entrevista na TV 247

