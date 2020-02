Líder da oposição pede reunião de emergência contra convocação de ato pró-golpe por Bolsonaro

"As forças democráticas vão agir. Vamos nos unir p/ impedir outra ditadura", afirmou o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Alessandro Molon (PSB-RJ), após Jair Bolsonaro convocar atos contra o Congresso edit

247 - O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Alessandro Molon (PSB-RJ), tenta convocar uma reunião de emergência com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para debater ações contra Jair Bolsonaro, que está convocando apoiadores por Whatsapp para um ato contra o Congresso Nacional no próximo dia 15 de março.

"Basta! O próprio presidente convoca ato contra a democracia? Como Bolsonaro não consegue oferecer uma vida melhor ao povo, procura culpados: o Congresso, o Judiciário, a imprensa… As forças democráticas vão agir. Vamos nos unir p/ impedir outra ditadura", escreveu o parlamentar no Twitter.