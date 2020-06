Líder de ato antifascista responde a Mourão: 'baderna é o que o governo está fazendo com a República'

Um dos organizadores da manifestação que ocorreu na Avenida Paulista no domingo, Danilo Pássaro diz que a força do protesto não está na violência, mas na construção da unidade nacional pela democracia. "Baderna é o que o governo está fazendo com a República e com o Poder Executivo", diz ele edit

247 - O motorista de aplicativo Danilo Pássaro, um dos líderes do movimento Somos Democracia, que realizou o ato realizado antifascista na Avenida Paulista no domingo, 31, respondeu ao vice-presidente Hamilton Mourão, que chamou os manifestantes de "baderneiros".

"Ao contrário do que diz o vice-presidente, são os apoiadores do governo que expõem seus revólveres e armas. Nossa força não está na violência, está na construção da unidade nacional pela democracia", afirmou Pássaro ao jornal O Estado de S. Paulo. "Baderna é o que o governo está fazendo com a República e com o Poder Executivo."

"Fizemos uma manifestação pacífica em acordo com o coronel da Polícia Militar, encerramos e dispersamos no horário combinado. Mais de 80% dos manifestantes pró-democracia já tinham sido dispersados, mas pessoas que alegavam ser das Forças Armadas junto com outras que portavam símbolos neonazistas iniciaram provocações", acrescentou Danilo Pássaro, que é filiado ao PSOL e formado em Teologia.

Em artigo no jornal O Estado de S. Paulo, o vice-presidente Hamilton Mourão condena as manifestações democráticas e prega a repressão policial contra os protestos populares.

