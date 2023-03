Líder de Tarcísio na Alesp aumentou patrimônio em R$ 555 mil desde a eleição

Jorge Wilson, conhecido como Xerife do Consumidor, é afilhado político de Celso Russomanno e líder do governo Tarcísio na Alesp edit

247 - O deputado estadual Jorge Wilson, conhecido como "Xerife do Consumidor" e líder do governo Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), teve um aumento patrimonial de mais de meio milhão de reais desde a eleição de 2022.

Essa informação foi descoberta pelo site Metrópoles através da comparação entre as declarações de bens entregues pelo parlamentar à Alesp e à Justiça Eleitoral em 2022, antes do início oficial da campanha, e as suas declarações de março de 2023, publicadas nesta quarta-feira no Diário Oficial.

A soma de todos os bens declarados em 2023, que inclui imóveis, ações, poupanças, veículos e dinheiro em espécie, ultrapassa em R$ 555,7 mil o montante declarado ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) em agosto do ano passado. Em 2023, o valor declarado foi de R$ 2,83 milhões, enquanto em 2022 era de R$ 2,28 milhões no ano passado.

Jorge Wilson foi apadrinhado pelo deputado federal Celso Russomanno (Republicanos) e é apontado por outros parlamentares como seu sucessor na Câmara dos Deputados. Ele está em seu terceiro mandato na Alesp e, embora seja líder do governo, teve uma atuação discreta e pouco atuante nas legislaturas anteriores.

