Líder do pato amarelo que destruiu a indústria paulista quer ser candidato de Bolsonaro em São Paulo

O presidente da Federação das Indústrias do estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, pretende concorrer ao Senado pelo PSD. O dirigente crê que será apoiado por Jair Bolsonaro edit

247 - O presidente da Federação das Indústrias do estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, pretende concorrer ao Senado pelo PSD na chapa do ex-governador Geraldo Alckmin, que deve disputar novamente o executivo paulista - ele está de saída do PSDB e provavelmente vai se filiar ao PSD.

De acordo com a coluna Painel, Skaf acha que será apoiado por Jair Bolsonaro. O presidente da Fiesp pode não se filiar ao PSD e concorrer ao Senado por um partido da base bolsonarista, como o Republicanos, que já o convidou. O motivo é que o apresentador José Luiz Datena também está com a intenção de concorrer ao Senado.

