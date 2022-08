Líder espiritual acusado de assédio sexual desaparece durante culto em rio de fazenda em Campinas

Apoie o 247

247 - A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Campinas (SP) iniciou uma investigação para apurar o paradeiro de Domingos Forchezatto, o líder espiritual de umbanda de 68 anos suspeito de abusar sexualmente de mulheres em um terreiro da metrópole. A reportagem é do portal G1.

O pai de santo está desaparecido desde a madrugada da última sexta (29), quando esteve em uma chácara no bairro Vale das Garças, na região do distrito de Barão Geraldo.

Segundo o delegado da Divisão de Investigações Criminais (Deic), Oswaldo Diez Junior, Domingos teria sido visto pela última vez na beira do Rio Atibaia, que é acessado pela propriedade, e um boletim de ocorrência foi registrado pela família na noite de sexta no plantão do 4º Distrito Policial, em seguida remetido ao DHPP.

Os crimes sexuais que ele teria cometido estão sendo investigados pela 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Campinas desde 14 de julho. Ele ainda não foi ouvido no caso. Segundo a defesa das vítimas, ao menos 15 pessoas, entre mulheres e testemunhas, já prestaram depoimento.

Domingos atuou por cerca de 30 anos no maior posto da umbanda, diretor espiritual, na Associação Pai Tajubim (AEUPT), e vítimas relataram que ele cometia os abusos enquanto dizia a elas que precisavam da sua "energia espiritual".

"Ele introduzia o orgão dele em mim, falava que era para ajudar meu marido, que eu precisava da energia dele, porque Exu trabalha com energia sexual, que é matéria, sexo, e eu precisava disso", disse uma das mulheres.

