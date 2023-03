Apoie o 247

247 - Um homem de 36 anos, identificado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) como um líder religioso na Chapada do Norte, no Vale do Jequitinhonha, foi preso na manhã desta segunda-feira (13) após ser acusado de estuprar uma menina desde quando a jovem tinha dez anos. A jovem tem 14 atualmente. Ex-foragido da Justiça, ele era procurado desde abril de 2022.

De acordo com autoridades responsáveis por investiogações, além do estupro, o religioso praticava atos libidinosos. "O investigado ainda teria presenteado a vítima com um celular, supostamente para auxiliar nos estudos dela, sendo utilizado na verdade para se comunicar com a menina por mensagens e marcar encontros com ela. Os encontros aconteciam toda semana, durante a noite, enquanto os pais da vítima dormiam", disse a PCMG em comunicado, segundo o jornal O Estado de Minas.

Polícia Civil afirmou que o homem disse à vítima ter recebido "uma orientação espiritual de uma entidade" para que eles fizessem sexo. O religioso teria alegado que "isso seria para o bem dela, e não havia risco de gravidez".

Estupro é o termo português para o crime de violação, que é uma forma de violência sexual em que uma pessoa força outra a praticar atividade sexual sem o seu consentimento. Estupro é um crime grave que é considerado uma violação dos direitos humanos e da dignidade de uma pessoa.



No Brasil, o estupro é crime punível com pena de reclusão de seis a 30 anos, dependendo das circunstâncias do crime. O Código Penal Brasileiro define estupro como todo ato de penetração sexual, com ou sem violência ou intimidação, cometido contra pessoa incapaz de dar seu consentimento, como menor ou deficiente mental.



Estupro é um problema generalizado no Brasil, e o país tem um dos maiores índices de violência sexual do mundo. Mulheres, crianças e membros de comunidades marginalizadas são particularmente vulneráveis ​​ao estupro e outras formas de violência sexual, que podem ter efeitos físicos, emocionais e psicológicos duradouros.



O governo brasileiro implementou várias medidas para combater o estupro e a violência sexual, incluindo reformas legais, campanhas educativas e serviços de apoio aos sobreviventes. No entanto, ainda há muito trabalho a ser feito para resolver esse problema e criar uma sociedade mais segura e justa para todas as pessoas.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial)

