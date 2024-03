Líder sindical defende ações permanentes em defesa dos palestinos durante Encontro Internacional de Mulheres

Apoie o 247

Por Carlos Araújo, 247 - O ato simbólico de um minuto de silêncio em memória das mais de 30 mil mortes na Palestina abriu hoje o 2° Encontro Internacional de Mulheres da FUTAC em Sorocaba, nesta segunda-feira (04/03).

Em seguida, o vice-presidente da FUTAC, presidente da CNTTL e do Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e Região, Paulo Estausia, o Paulinho do Transporte, propôs mobilização e levante permanentes de ações a curto prazo "em prol dos palestinos e contra o massacre praticado por Israel." A plenária do encontro aprovou a proposta de Paulinho.

A FUTAC é a Federação Unitária dos Trabalhadores em Transportes, Portos, Comunicação e Pesca da América Latina e Caribe. A CNTTL é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística. Paulinho também é vice-presidente Mundial da Seção de Transporte Rodoviário da ITF, Federação Internacional dos Trabalhadores em Transportes.

Na sua fala durante o encontro, Paulinho ainda disse que o papel do movimento sindical vai muito além dos debates sobre as pautas dos transportes e dos trabalhadores em geral: " Temos que discutir questões de maior amplitude como este debate que estamos fazendo que é de relevância em todo planeta."

"E se depender da CNTTL e da FUTAC, tenho certeza que nós faremos isso a curto prazo: uma mobilização, um levante de ações permanentes até que nós seremos ouvidos, porque é só através da mobilização que poderemos ser ouvidos e os resultados virão.", acrescentou Paulinho.

Segundo ele, a mobilização imediata tem o objetivo de ser uma resposta de indignação e protesto sobre o ataque do Estado Sionista de Israel praticado contra os palestinos.

Paulo lembrou o poder de mobilização dos trabalhadores brasileiros, que em 2017 e 2019 fizeram as maiores greves gerais do Brasil, e disse que os trabalhadores dos transportes exercem papel importante e estratégico nesta conjuntura em razão de sua importância para a economia brasileira.

Paulo lembrou o ato de coragem de Lula que falou em entrevista na África que Israel estava praticando um massacre contra os palestinos. "Agora outros países estão aderindo à defesa do povo palestino de forma mais aberta", concluiu Paulinho.

O 2°Encontro Internacional de Mulheres da FUTAC debate condições de trabalho, de gênero, de combate aos preconceitos, desigualdades e injustiças. Participam representantes de movimentos sociais e sindicatos de nove países: Brasil, Venezuela, Peru, Colômbia, Argentina, Chile, México, Espanha, Cuba.

