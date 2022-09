Lideranças políticas exigem punição ao bolsonarista que, armado, ameaçou Boulos

Candidata a deputada Ediane Maria também estava presente, juntamente com outros militantes do Psol; agressor pode ser idenitificado por câmeras de segurança edit

247 - Lideranças políticas manifestaram solidariedade a Guilherme Boulos, líder do MTST e candidato a deputado federal que foi ameaçado no final desta sexta-feira durante panfletagem em São Bernardo do Campo.

Ele estava com a também militante do MTST e candidata a deputada estadual Ediane Maria. “Minha solidariedade aos companheiros Guilherme Boulos e Ediane Maria, que foram ameaçados durante uma caminhada de campanha por um apoiador bolsonarista armado. Esta política suja, do ódio, da morte, tem que tem fim urgente! Eles não ir!ao nos intimidar! O amor vai vencer!”, afirmou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Candidata a vice-presidente em 2018, Manuela D’Avila, do PCdoB também se manifestou. "Mais um dia, mais um caso de violência política contra a nossa turma. Minha solidariedade ao meu amigo e companheiro de luta Guilherme Boulos, que foi ameaçado por um bolsonarista armado durante panfletagem. Que o responsável seja identificado!”, destacou, por meio do Twitter.

Lideranças e influenciadores digitais petistas também apoiaram Boulos. "Um terrorista bolsonarista ameaçou Boulos com uma ARMA ontem durante panfletagem em São Bernardo do Campo. O criminoso gritou 'aqui é Bolsonaro', anunciou estar armado e ameaçou a equipe do Boulos!! ELES ESTÃO DESESPERADOS!! Nós venceremos!”, escreveu Thiago dos Reis na rede social.

Boulos disse que apresentará representação ao Ministério Público Eleitoral para que o caso seja investigado. O agressor pode ser facilmente idenitificado pelas câmeras de segurança que existem no local.

