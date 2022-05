Liminar suspende 580 demissões na Caoa Chery em Jacareí (SP)

Apoie o 247

247 - A Justiça do Trabalho atendeu a um pedido feito pelo Sindicato dos Metalúrgicos e determinou, em caráter liminar, a suspensão de 580 demissões anunciadas pela Caoa Chery no município de Jacareí, em São Paulo.

O juiz Lucas Cilli Horta, da 2ª Vara do Trabalho de São José dos Campos, estipulou prazo de cinco dias para a empresa restabelecer os contratos de trabalho. Caso desrespeite, a montadora chinesa terá de pagar R$ 50 mil diários em multa.

“Deverão ser imediatamente restabelecidos os contratos de trabalho abrangidos por esta decisão, com efeitos retroativos à data de dispensa, bem como restabelecidas as obrigações contratuais pertinentes”, escreveu o magistrado.

A Caoa Chery anunciou no início deste mês que irá interromper a produção na fábrica de Jacareí para adaptar a unidade à produção de carros híbridos e elétricos até 2023.

Os trabalhadores foram informados da dispensa por email e telegramas, sustenta o sindicato. Eles rejeitaram a proposta de pagamento de 7 a 15 salários nominais a título de indenização, e o sindicato tem proposto um layoff (suspensão temporária do contrato de trabalho) de cinco meses com estabilidade e salários integrais.

Fechamentos no Vale do Paraíba

RBA - Em janeiro do ano passado, a Ford anunciou que encerraria atividades produtivas no país, fechando as fábricas de Taubaté, Camaçari (BA) e Horizonte (CE). Já havia fechado a unidade de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, em 2019. Em Taubaté, foram 830 demitidos – a fábrica tinha mais de 50 anos.

Em abril de 2021, foi a vez de a LG informar o fechamento da unidade de Taubaté, como parte de uma decisão de acabar com a produção global de celulares. O setor de monitores e notebook foi para Manaus (AM). Ficaram 300 funcionários do call center e serviços e mais de 700 empregos diretos foram eliminados.(Com informações da CartaCapital).

