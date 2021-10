Lindbergh: 'a chapa que a gente quer no Rio é Lula presidente e Freixo governador'

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O vereador do Rio de Janeiro Lindbergh Farias (PT) defendeu neste sábado (16) o apoio do PT à candidatura do deputado Marcelo Freixo (PSB) a governador do Rio num palanque para a candidatura do ex-presidente Lula.

Em vídeo nas redes sociais, Lindbergh comentou a reunião que Lula e a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, tiveram com parlamentares petista do Rio e criticou o vice-presidente do PT Washington Quaquá, que defendeu uma aliança do partido com o atual governador do Rio, Claudio Castro. "É uma estratégia que prejudica o Lula", afirmou.

O vereador defendeu que Lula precisa de um palanque forte no Rio e o melhor caminho seria o apoio à candidatura de Freixo. "A chapa que a gente quer é Lula presidente e Marcelo Freixo governador. Temos que ter uma candidatura com a nossa cara", afirmou o vereador.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE