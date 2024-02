Lindbergh apoia Lula: 'Tel Aviv precisa pedir perdão à humanidade pela catástrofe genocida que está sendo feita em Gaza'

Apoie o 247

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) demonstrou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, por terem condenado a genocídio contra a população da Faixa de Gaza, além de terem criticado a posição ao governo de Israel, que afirmou enxegar o governante brasileiro como uma “persona non grata” por repudiar as quase 30 mil mortes de palestinos desde o dia 7 de outubro do ano passado. Após repudiar os crimes em Gaza, o presidente Lula foi declarado persona non grata pelo governo de Israel, que tem Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro.

"É Israel que deve desculpas!", afirmou Lindbergh. "Celso Amorim, assessor de Lula para assuntos internacionais, reforça que as críticas do governo 'não tem nada ver com o povo judeu'! Tel Aviv precisa pedir perdão à humanidade pela catástrofe genocida que está sendo feita em Gaza! Criticar a política de extrema direita de Netanyahu é necessário e moralmente correto!", escreveu o parlamentar.

Neste domingo (18), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou o genocídio em Gaza com o extermínio de judeus realizado por Adolf Hitler na Alemanha nazista. "O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino, não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", disse o chefe de Estado a jornalistas em Adis Abeba, na Etiópia.

No sábado (17), Lula afirmou que a solução definitiva para a guerra na Faixa de Gaza vai ocorrer "se avançarmos rapidamente na criação de um Estado palestino". "Ser humanista hoje implica condenar os ataques perpetrados pelo Hamas contra civis israelenses, e demandar a liberação imediata de todos os reféns. Ser humanista impõe igualmente o rechaço à resposta desproporcional de Israel, que vitimou quase 30 mil palestinos em Gaza – em sua ampla maioria mulheres e crianças – e provocou o deslocamento forçado de mais de 80% da população".

