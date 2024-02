Lindbergh dá recado a manifestantes golpistas: "o presidente é Lula e o líder de vocês será preso"

Apoie o 247

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) foi às redes sociais enviar um recado aos bolsonaristas presentes no ato em defesa de seu líder, investigado pela Polícia Federal por conta da tentativa fracassada de golpe de Estado.

Apoiadores de Jair Bolsonaro começam a agitar bandeiras do Brasil e de Israel no ato convocado pelo ex-ocupante do Palácio do Planalto para se defender das acusações que a cada dia se agravam. O evento já começa a lotar a Paulista, segundo relatos.

Aos golpistas, Lindbergh deu o recado de que o presidente incontestável é Luiz Inácio Lula da Silva e que o ex-ocupante do Palácio do Planalto, além de estar inelegível, será preso.

"Aos golpistas da Paulista: O presidente é Lula e a democracia venceu! O líder de vocês é inelegível, golpista e ladrão de joias. Responde por genocídio e inúmeros outros crimes. Está desesperado porque sabe que será preso! #BolsonaroPreso", escreveu o parlamentar na rede social X (antigo Twitter).

Aos golpistas da Paulista: O presidente é Lula e a democracia venceu! O líder de vocês é inelegível, golpista e ladrão de joias. Responde por genocídio e inúmeros outros crimes. Está desesperado porque sabe que será preso! #BolsonaroPreso pic.twitter.com/ESGpIjtNdu — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) February 25, 2024

