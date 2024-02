Lindbergh diz que a democracia brasileira ainda corre perigo

Apoie o 247

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) alertou nesta quinta-feira (8) para uma possível continuidade das tentativas de golpe no Brasil. O parlamentar fez o comentário depois que a Polícia Federal (PF) iniciou a Operação Tempus Veritatis, para investigar um plano de ruptura institucional defendido principalmente por Jair Bolsonaro (PL) e aliados.

"A democracia brasileira continua em perigo. O senador @GeneralMourao fez hoje um tweet conclamando uma rebelião das Forças Armadas contra as operações judiciais do STF. Muita coisa ainda vai aparecer nessas investigações, provavelmente, envolvendo mais políticos de direita e ex-funcionários graduados, civis e militares. As investigações estão bem mais avançadas do que o que foi anunciado hoje. A verdade toda ainda não foi revelada. Como isso repercutirá na governabilidade, já muito difícil? A frente pela democracia precisa ser reconstruída. A extrema direita precisa ser isolada com urgência!", escreveu o parlamentar na rede social X. >>> Bolsonaro e seus aliados golpistas podem pegar até 23 anos de cadeia

O esquema previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Entre os alvos da operação estão Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos generais e antigos assessores de Jair Bolsonaro.

Também foram alvos os ex-comandantes do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, e da Marinha, Almir Garnier Santos, também foram alvos de mandados de busca e apreensão. Há mandados de prisão contra os coronéis Bernardo Romão Corrêa Netto e Marcelo Costa Câmara; e o tenente-coronel Rafael Marins de Oliveira, todos militares da ativa. >>> Documento golpista encontrado na sede do PL estava na sala de Bolsonaro

