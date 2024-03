Lindbergh: 'massacre em Gaza mostra que Lula tinha razão ao comparar Israel e a Alemanha nazista'

Apoie o 247

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) lamentou nesta quinta-feira (29) a morte de 112 pessoas vítimas de disparos das forças israelenses enquanto aguardavam ajuda humanitária na Faixa de Gaza. O parlamentar endossou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que havia feito uma comparação entre o governo de Israel e o holocausto (1941-1945), período em que cerca de seis milhões de judeus foram mortos na Alemanha nazista, comandada pelo então ditador Adolf Hitler (1889-1945).

"Lula tem razão! Os terríveis acontecimentos de hoje em Gaza, com a morte de 112 pessoas que tentavam acessar desesperadamente os poucos caminhões com ajuda humanitária, mostram que Lula tinha e tem toda razão. Não há comida, não há água, não há banheiros, não há remédios, não há mais hospitais funcionais em Gaza. Praticamente não há mais moradias, também. Isso configura punição coletiva a toda uma população. Já morreram mais de 25 mil mulheres e crianças em Gaza. Como classificar esse horror?", escreveu Lindbergh na rede social X.

No Brasil, nomes como a primeira-dama Rosângela da Silva, a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, repudiaram o massacre de Israel.

Este semana, o presidente reafirmou que os ataques de Israel em Gaza são um genocídio. Em fevereiro, o chefe de Estado brasileiro disse na Etiópia que "não existe em nenhum outro momento histórico" o genocídio na Faixa e Gaza. "Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", afirmou.

Também no mês passado, o presidente afirmou que a solução definitiva para a guerra na Faixa de Gaza vai ocorrer "se avançarmos rapidamente na criação de um Estado palestino".

Os ataques de Israel contra as pessoas que esperam por ajuda humanitária também receberam o repúdio de presidentes como Gustavo Petro (Colômbia), Miguel Díaz-Canel (Cuba). O ex-presidente boliviano Evo Morales foi outra liderança do continente latino-americano que demonstrou a importância de se condenar o genocídio cometido por Israel, já denunciado na Corte Internacional de Justiça por autoridades da África do Sul.

