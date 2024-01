Lindbergh presta solidariedade aos 'verdadeiros patriotas que se empenharam em restaurar a democracia' (vídeo)

O parlamentar fez referência às pessoas que trabalharam na reconstrução de estruturas do STF, do Congresso e do Planalto, em Brasília, onde bolsonaristas fizeram atos golpistas edit

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) escreveu nesta terça-feira (9) em rede social uma mensagem de solidariedade às pessoas que trabalharam na limpeza da Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF), onde bolsonaristas cometeram atos de vandalismo no dia 8 de janeiro do ano passado.

"9 de Janeiro foi o dia em que os verdadeiros patriotas tiveram protagonismo em Brasília! Homens e mulheres que se empenharam para restaurar a democracia causada pelos golpistas e terroristas no dia anterior! Eles não podem ser esquecidos!", escreveu o parlamentar no X, antigo Twitter.

No Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Alexandre de Moraes é relator de 1.345 processos criminais por causa das manifestações terroristas. A Procuradoria-Geral da República (PGR) fez pelo menos 1.413 denúncias.

Das ações penais abertas até dezembro de 2023, 30 pessoas foram julgadas e condenadas a penas que chegaram a até 17 anos de prisão. Outras 29 ações penais tiveram julgamento iniciado em dezembro e as análises devem ser concluídas após o retorno dos trabalhos do Judiciário, em fevereiro de 2024. Conforme o relatório, outras 146 ações penais já têm data prevista de julgamento em 10 sessões virtuais que acontecerão até o mês de abril de 2024.

Os dados indicam que, no dia 8 de janeiro, foram presas em flagrante 243 pessoas na Praça dos Três Poderes ou nos prédios invadidos. Entre os dias 8 e 9 de janeiro, mais 1.929 pessoas que estavam em frente aos quarteis foram conduzidas à Academia Nacional de Polícia, sendo que 775 foram liberadas no mesmo dia em virtude da idade, por terem filhos melhores ou apresentarem comorbidades.

Ficaram detidas 1.397 pessoas, inicialmente, que passaram por audiências de custódia, que envolveram 72 magistrados do TJDFT e da Justiça Federal. Depois das audiências, Moraes analisou todos os casos e 459 presos receberam liberdade provisória mediante cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar e outras medidas. Os dados indicam que, em dezembro de 2023, 70 pessoas ainda seguiam presas por conta dos atos golpistas, sendo quatro pessoas presas no próprio mês de dezembro.

*Com informações divulgadas pelo STF

