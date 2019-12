Livro de Olavo de Carvalho, armas e R$119 mil são apreendidos na casa de suspeito por atentado ao Porta dos Fundos

O suspeito de ser o terrorista que atacou a Sede do Porta dos Fundos, Eduardo Fauzi, está foragido. Apolícia constatou que ele possui mais de 15 registros criminais, tem ligação com as milicias e é filiado ao PSL desde 3 de outubro de 2001. Em sua casa a polícia apreendeu armas, R$ 119 mil e o livro de Olavo de Carvalho "O Imbecil Coletivo". edit

A reportagem da revista Fórum destaca que "entre os registros criminais de Cerquise, estão acusações de lesão corporal, ameaça, coação no curso do processo, agressão contra mulheres, desacato e exercício ilegal da profissão. Em fevereiro, ele foi condenado a quatro anos de prisão pela justiça do Rio, respondendo por lesão corporal, ameaça e desacato, mas crimes prescreveram."

A matéria ainda lembra que "Cerquise foi identificado por câmeras de segurança após retirar o capuz momentos depois do ataque, no dia 24 deste mês. Para identificá-lo, a polícia utilizou imagens de mais de 50 câmeras de segurança do bairro."