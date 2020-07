Lobista José Amaro Pinto Ramos foi citado em delação premiada como operador de propinas de Serra

247 - O empresário José Amaro Pinto Ramos, envolvido nas investigações que resultaram na denúncia feita pela força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo contra o senador e ex-governador de São Paulo José Serra (PSDB) por lavagem de dinheiro, é um conhecido lobista internacional e apontado em investigações como operador de esquemas de corrupção ligados aos tucanos.

Amaro já foi indiciado pelo Ministério Público da Suíça, em 2011, por corrupção durante as gestões paulistas do PSDB, como caso do consórcio formado entre a empresa alemã Siemens e a francesa Alstom, em 27 anos de negócios com os governos do PSDB e congêneres.

De acordo com reportagem da Rede Brasil Atual, José Amaro Pinto Ramos era sócio de uma empresa de engenharia civil com forte atuação no setor público e, segundo as investigações, em 2013,ele era ligado a pelo menos seis empresas com atuação nacional e internacional. Em 1990, ele foi consultor da Alstom para a compra de trens do metrô pela gestão do PSDB em São Paulo.

Segundo reportagem do UOL, Amaro é suspeito de ser o elo ligando empresas e agentes públicos durante gestões dos ex-governadores Geraldo Alckmin (2003-2006 e 2011-2018) e José Serra (2007-2010). Ele foi citado na delação premiada do ex-presidente da Odebrecht Pedro Novis, o como operador de propinas do senador José Serra .

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.