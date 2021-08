Lobo-guará é flagrado passeando por corredores da USP (vídeo)

Metrópoles - Câmeras de segurança do campus da USP em Pirassununga, no interior de São Paulo, flagraram um visitante inusitado. As imagens registraram um lobo-guará nos corredores do prédio, que costuma ficar aberto. O profissional de segurança que faz o monitoramento do local afirma não ter visto o bicho entrando nas instalações. Veja o vídeo.

Conforme registrado, o prédio estava vazio no momento do “passeio” do animal. A universidade fica situada próxima a uma mata e uma câmera externa, também mostra quando o lobo deixa o local.

