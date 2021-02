Lockdown em Araraquara: ruas vazias, blitzes e lojas fechadas

247 - Iniciou nesta segunda-feira, 15, o lockdown em Araraquara, interior de São Paulo, diante da confirmação da variante do novo coronavírus de Manaus na cidade. As ruas estavam vazias, com blitzes realizadas pela prefeitura de Edinho Silva (PT) e uma Kombi circulando com alto falante orientando para que as pessoas ficassem em casa.

A medida é ainda mais rigorosa que a estabelecida na Fase Vermelha pelo Governo de São Paulo, de João Doria (PSDB). Segundo Edinho, o lockdown na cidade é para evitar a contaminação e um colapso do sistema de saúde, uma vez que a “variante de Manaus” é vista como um dos principais sintomas que levaram à crise sanitária no estado do Amazonas.

Na cidade, apenas serviços essenciais podem funcionar, mas há uma limitação de horários: supermercados até 20h e postos de combustíveis até 19h. Em todos os horários, as pessoas devem justificar porque estão fora de casa, sob multa de R$ 6 mil a infratores.

