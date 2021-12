Luiz Marinho diz que candidatura de Haddad a governador está "100% garantida" e se mostra contra chapa Lula-Alckmin

"Tem muito debate no PT pra acontecer pra chegar a esse ponto. Muita gente no PT é contra uma aliança dessa natureza”, disse o presidente PT-SP edit

247 - O presidente do PT em São Paulo Luiz Marinho afirmou nesta quarta-feira (8) que o PT não irá abrir mão da candidura de Fernando Haddad a governador do estado.

Em entrevista à TV Fórum, Marinho disse que nunca foi colocada a discussão com o PSB de um acordo para apoiar Márcio França (PSB). “Teve discussões que eu vi pela imprensa, o Márcio França falando dele ser candidato a governador com o apoio do PT. Isso não existe, nunca aconteceu. O PT terá candidato no estado de São Paulo, independentemente se o PSB tiver ou não”.

Sobre uma eventual chapa de Lula com o ex-governador Geraldo Alckmin, Marinho se disse contrário, mas enfatizou que a decisão será do ex-presidente. “É evidente que nós estamos construindo um debate nacional e é evidente que quem vai definir o candidato a vice é o Lula”, disse. “Ele, em algum momento, vai apontar tais possibilidades e vai dizer: ‘eu desejo essa’. A nossa tendência é apoiar o que o Lula apresentar”.

Marinho, no entanto, entende que o partido deve fazer ponderações. “O Alckmin governou o estado por 14 anos e isso tem que ser olhado. Todas as críticas que nós temos no estado de São Paulo têm a cara do Alckmin. Tem muito debate no PT pra acontecer pra chegar a esse ponto. Tem muita gente no PT que é contra uma aliança dessa natureza”.

