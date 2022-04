Luiza Brunet vai se candidatar a deputada pelo PSDB

A ex-modelo Luiza Brunet, 59, teve um encontro com o presidente do PSDB paulista, Marco Vinholi edit

247 - A ex-modelo Luiza Brunet, 59, vai se candidatar a deputada federal pelo PSDB, após aceitar convite do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que também integra a sigla tucana.

De acordo com a coluna de Eliane Trindade, ela teve um encontro nesta quinta-feira (7) com o presidente do PSDB paulista, Marco Vinholi, para acertar o lançamento da candidatura a uma vaga na Câmara dos Deputados.

A ex-modelo é ativista dos direitos da mulher desde que vivenciou episódio de violência doméstica em 2016.

