Lula acompanha apuração em hotel em São Paulo com aliados e apoiadores

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula acompanha a apuração das eleições neste domingo (2) em um hotel no centro de São Paulo, informa Bela Megale, do jornal O Globo.

Aliados e apoiadores estão reunidos no local, que conta com segurança reforçada. Artistas que apoiam Lula também estão no hotel, como Daniela Mercury e Paulo Vieira, por exemplo.

>>> Acompanhe a apuração das eleições presidenciais em tempo real

José Seripieri Filho, fundador da Qualicorp, Gleisi Hoffmann, Aloizio Mercadante e André Janones são alguns dos presentes.

"Um forte esquema de segurança foi montado no local, com dois detectores de metais e credenciamento restrito. Os convidados receberam uma pulseira vermelha e só podem entrar na sala do hotel depois de passar pelos detectores. As bolsas e mochilas também estão sendo revistadas. Quem sai, precisa passar novamente pela revista", diz a reportagem.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.