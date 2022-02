Lula adia visita ao Rio que começaria neste domingo

Apoie o 247

Agenda do Poder - O ex-presidente Lula acabou de cancelar a viagem que faria ao Rio a partir de amanhã, domingo (20). Dois fatos contribuíram para decisão: a tragédia de Petrópolis e a indefinição do quadro político-eleitoral do Rio.

Prevaleceu entendimento de que não seria adequado a promoção de encontros com artistas e intelectuais, como seria na casa de Martinho da Vila, no momento em que o estado vive um clima de consternação contando os mortos na cidade serrana.

Também pesou a indefinição do quadro de candidaturas à sucessão estadual no Rio. Lula deve reprogramar a visita para dentro de um mês, após a viagem ao México, agendada para a próxima semana. O adiamento vai permitir que ele volte ao estado com um quadro mais claro dos apoios e alianças possíveis no Rio.

Lula viria visitar a deputada Benedita da Silva, que se recupera de uma cirurgia na coluna, e rever o seu amigo Martinho da Vila. O cantor visitou o ex-presidente quando ele estava preso em Curitiba, em 2018.

Em meio aos dois compromissos, ele teria alguns encontros políticos: com prefeitos do interior e da Baixada, a maioria da base de Cláudio Castro, dispostos a apoiá-lo; e com deputados federais e estaduais de partidos de centro e de centro-direita simpatizantes de sua candidatura

Estava também prevista uma reunião com o deputado Marcelo Freixo, pré-candidato do PSB.

