Lula afirma não ter dúvidas de que André Ceciliano será eleito senador

Agenda do Poder - Ao chegar ao Festival Vermelho, no Caminho Niemeyer, em Niterói, para as comemorações dos 100 do PCdoB, o ex-presidente Lula deu mostras de sua relação de carinho com o deputado André Ceciliano, presidente da Alerj.

Numa de suas primeiras aparições no palco, Lula e Ceciliano ergueram os braços num gesto público da provável vitória de ambos no próximo pleito eleitoral. Na conversa, Lula disse que não tem dúvidas de que Ceciliano será vitorioso na disputa do Senado.

Em meio às negociações de bastidores, uma mudança. Ceciliano convenceu o ex-deputado André Lazaroni (PV) a concorrer a deputado federal e não à Assembleia Legislativa. De imediato, Lazaroni aceitou.

Na entrada do evento, grupos bolsonaristas agrediram o ex-vereador Leonel Brizola, jogando pedras e ovos em seu carro. Ele registrou o fato na 78º Delegacia.

