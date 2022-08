Lula, Alckmin, Haddad e França farão ‘Ato pela Democracia’ neste sábado em SP (vídeo)

O local foi escolhido pela campanha de Lula pelo componente simbólico. Em 1984, mais de 1 milhão de pessoas ocuparam o Vale do Anhangabaú para o comício do movimento Diretas Já edit

Rede Brasil Atual - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza em São Paulo o segundo grande comício da coligação Brasil da Esperança, após o lançamento oficial de sua campanha ao Palácio do Planalto. Acompanhado do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente na chapa, o petista estará no Ato pela Democracia neste sábado (20), a partir das 11h, no Vale do Anhangabaú, no centro da capital. No evento estarão também o candidato a governador, Fernando Haddad (PT), e Márcio França (PSB), candidato da chapa paulista ao Senado.

É amanhã, São Paulo! A @JanjaLula e eu temos um convite, sem medo do frio e de ser feliz, vamos juntos esquentar o Vale do Anhangabaú. pic.twitter.com/noipBmsj6Y — Lula 13 (@LulaOficial) August 19, 2022

O local foi escolhido pela campanha de Lula pelo componente simbólico. Em abril de 1984, mais de 1 milhão de pessoas, incluindo o ex-presidente, ocuparam o Vale do Anhangabaú para o comício do movimento Diretas Já, que cobrava a volta das eleições diretas para presidente. De acordo com a equipe do petista, o objetivo é formar uma espécie de “novas diretas” em ato também em defesa da democracia brasileira.

A concentração para o comício começa às 8h. Lideranças e candidatos de outros partidos que apoiam a chapa Lula/Alckmin também estarão presentes. Entre eles, o pré-candidato a deputado federal Guilherme Boulos (Psol) que anunciou ainda na semana passada que participaria do comício. O ex-senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) também marcará presença no evento político. Embora tenha apoiado o golpe contra Dilma Rousseff e sido ministro de Relações Exteriores no governo de Michel Temer (MDB), Nunes apoia o petista no primeiro turno com objetivo de derrotar bolsonaro.

Convocação de Lula

“Acho importante a vitória do Lula, não apenas para derrotar (Jair) Bolsonaro, cujo governo eu considero um desastre de todos os pontos de vista, mas também porque precisamos de um presidente mais sensível ao grande drama da desigualdade do país”, afirmou o tucano à coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

A expectativa da campanha do PT é que o ato amanhã seja ainda maior do que o comício realizado ontem (18) na Praça da Estação, em Belo Horizonte. A capital mineira é o segundo maior colégio eleitoral do país – são 16,3 milhões aptos a votar. De acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada também ontem, o ex-presidente lidera a disputa em Minas, com 20 pontos percentuais à frente de Bolsonaro (49%, contra 29% do atual presidente).

“Vivemos um ato extraordinário ontem em Belo Horizonte na Praça da Estação. Há muito tempo que eu não via um ato com tanta gente, com tanta emoção, alegria e vontade de participar. Amanhã é o lançamento oficial da candidatura de Haddad em São Paulo, candidatura de Márcio França para o Senado e da minha candidatura para a Presidência com Alckmin como vice. Então é muito importante a gente ir no Vale do Anhangabaú”, destacou Lula em suas redes, no início da tarde desta sexta, acompanhado de sua companheira, a socióloga Rosângela Silva, a Janja.

Lideranças em São Paulo

Lula também lidera em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país – com 34,6 milhões de eleitores aptos a votar neste pleito. O candidato tem 13 pontos de vantagem, com 44% dos votos, ante 31% de Bolsonaro. E a tendência é de crescimento, na avaliação da cientista política Rosemary Segurado, professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP). Em entrevista nesta sexta, a cientista afirmou que a dobradinha de Lula com Haddad “está apresentando um cenário muito positivo para a candidatura do ex-presidente”.

Haddad lidera a disputa pelo governo de São Paulo, com 38% dos votos, segundo o Datafolha. O ex-ministro e ex-prefeito está à frente do candidato de Bolsonaro, o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), que alcançou 16% das intenções. Por sua vez, o ex-governador Márcio França também é o primeiro na disputa por uma cadeira no Senado no estado, de acordo com as pesquisas eleitorais.

Neste que é o quarto dia desde o início oficial da campanha, Lula passará o dia gravando seu programa eleitoral. A peça começará a ser exibida em rádio e televisão a partir da próxima sexta (26) durante o horário eleitoral. A candidatura do petista é que terá maior tempo no ar. Serão 3 minutos e 39 segundos em decorrência da bancada de sua coligação, com 141 deputados, considerando, além do PT, os partidos PSB, Psol, PCdoB, PV, Rede, Solidariedade, Avante, Pros e Agir.

