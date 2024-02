Lula anuncia investimento de R$ 5,8 bilhões no túnel Santos-Guarujá e celebra avanços na infraestrutura do litoral paulista

Presidente participa do lançamento da obra do primeiro túnel imerso da América Latina e da entrega de unidades habitacionais, além de comemorar os 132 anos do Porto de Santos edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, participa nesta sexta-feira (2), na Baixada Santista, do anúncio das obras do Túnel Santos-Guarujá, um projeto que promete transformar a mobilidade na região e impulsionar o turismo. O túnel, o primeiro do tipo na América Latina, terá 860 metros entre as margens, incluindo embocaduras, e ficará imerso sob o fundo do canal a uma profundidade de 21 metros. Com um investimento robusto de R$ 5,8 bilhões, a iniciativa faz parte das obras do Novo PAC e será realizada por meio de uma parceria público-privada (PPP).

A expectativa é que o túnel beneficie mais de 5 milhões de pessoas, incluindo os 1,6 milhão de habitantes da Baixada Santista e os mais de 4 milhões de turistas que visitam Guarujá e o litoral Norte paulista anualmente. Atualmente, cerca de 80 mil pessoas cruzam o canal diariamente, enfrentando longas filas. Com o túnel, as travessias deverão durar menos de dois minutos, proporcionando maior eficiência e conforto. Além disso, a obra visa aumentar a segurança das embarcações que utilizam o porto santista para operações.

Durante sua visita à região, o presidente Lula também participa de uma solenidade em comemoração aos 132 anos do Porto de Santos, considerado o maior do hemisfério Sul. O porto, responsável por quase 30% da balança comercial do Brasil, registrou uma movimentação recorde de 15,6 milhões de toneladas de cargas em dezembro de 2023, representando um crescimento de 29,1% em relação ao mesmo período de 2022. O acumulado desde janeiro do último ano atingiu a marca de 173,3 milhões de toneladas.

Além dos avanços na infraestrutura portuária, o presidente Lula participa da entrega de 90 unidades do conjunto habitacional Parque da Montanha, no Guarujá (SP). Com um investimento conjunto do Governo Federal e da prefeitura local no valor de R$ 58,3 milhões, o projeto beneficia 649 famílias que viviam em palafitas no Complexo Prainha, em Vicente de Carvalho, às margens do porto. O Parque da Montanha é o maior conjunto habitacional em execução na Baixada Santista, com um total de 814 moradias já entregues nos últimos seis anos. O entorno do conjunto habitacional conta com estrutura de drenagem, esgoto, iluminação e pavimentação, totalizando 10 mil metros quadrados de asfalto.

