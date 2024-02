Lula anuncia objetivos de visita a MG: foco na recuperação econômica e no acordo da dívida

Apoie o 247

247 - Em uma entrevista à Rádio Itatiaia nesta quinta-feira (8), presidente Lula delineou os objetivos de sua visita a Minas Gerais, destacando o compromisso com a recuperação econômica do estado e as negociações em torno da dívida, especialmente com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

“Ouvimos o governo de MG para discutir a prioridade do estado. O PAC está diante do povo de MG para que eles possam acompanhar. Herdamos milhares de obras paradas há mais de uma década. Venho a Minas Gerais para deixar claro para toda população tudo que vamos fazer em 2024 e o que fizemos em 2023. O povo de Minas Gerais deve cobrar a gente nos próximos anos", disse o presidente.

Sobre a questão da dívida de MG e a situação da Cemig, Lula demonstrou otimismo em relação às propostas apresentadas. "Fiquei feliz quando Pacheco apresentou a proposta. Haddad também demonstrou interesse na proposta. A hora que a Fazenda autorizar podemos fazer o acordo. Não posso dizer se a Cemig vai entrar ou não. Não podemos ter os estados endividados".

Ao abordar a administração do governador Romeu Zema, Lula reconheceu os desafios enfrentados e os avanços alcançados na estabilização econômica. "Colocou a economia de MG no lugar após uma decisão do STF. O Pimentel teve muitas dificuldades. Ele ganhou a ação que deixou ele parar de pagar a dívida, mas perdeu a eleição e o Zema assumiu. A economia ficou em dia porque deixou de pagar a dívida. Agora o prazo termina em abril. Não queremos sufocar Minas Gerais e sim resolver o problema".

A visita de Lula a Minas Gerais ressalta a importância do estado na agenda política nacional, além de evidenciar os esforços conjuntos para impulsionar o desenvolvimento regional e encontrar soluções para desafios econômicos prementes.

