Lula arrasta multidão pelas ruas de Belford Roxo, na Baixada Fluminense

Agenda do Poder - O candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, participou nesta terça-feira (11) de caminhada pelo bairro da Areia Branca, em Belford Roxo (RJ), na Baixada Fluminense. No percurso, o petista arrastou uma multidão. Eram moradores de vários bairros da Baixada Fluminense que foram para tentar abraçá-lo, cumprimentá-lo ou simplesmente vê-lo.

– Lula é o meu presidente!! – gritava dona Deolina Pereira, 75 anos, pernambucana, moradora de Nova Iguaçu há 43 anos.

Ao vê-lo acenando, em cima do trio elétrico, ele não segurou a emoção: “Com a graça de Jesus, de Nossa Senhora Aparecida e de Padim Cícero, ele vai voltar”, profetizou aos prantos, abraçada à irmã.

Lula discursou aos apoiadores e voltou a repetir que pretende retomar o Minha Casa, Minha Vida e investir na indústria naval fluminense. O ex-presidente disse ainda que pretende investir em programas de inclusão social e no setor cultural.

“Vamos tratar as cidades como parceiras. Não é possível o Brasil estar bem se a cidade não está bem. Os prefeitos têm que ser muito respeitados. É com o prefeito que a gente tem que trabalhar”, afirmou.

Ao longo da caminhada, nem Lula nem os outros políticos em cima do carro usavam o tom vermelho característico do PT. A campanha incorporou uma sugestão da senadora Simone Tebet (MDB) para tentar reduzir o impacto da rejeição associada ao partido.

Lula e a esposa Rosângela da Silva, a Janja, usaram camisas brancas no ato – mesma cor adotada por apoiadores como o deputado estadual André Ceciliano (PT) e o prefeito de Belford Roxo, Waguinho (União). Entre os apoiadores, fora do carro, havia ainda bandeiras e trajes vermelhos.

A orientação para evitar um “mar vermelho” também foi feita pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), um dos coordenadores da campanha petista, em encontro de coordenação do setor cultural na noite de segunda (10).

“Vamos para as ruas levando nossas cores, mas vamos colorir”, disse o senador, acrescentando que é preciso utilizar cores da bandeira brasileira.

Durante a caminhada, Lula agradeceu o apoio de Waguinho e destacou a importância da Baixada Fluminense para o estado.

“É uma visita da vitória, porque nós estamos aqui para ganhar as eleições no dia 30 de outubro. Quero agradecer ao companheiro Waguinho pela disposição, coragem e destemor de dizer em alto e bom som: ‘Belford Roxo é uma cidade livre, e o Lula vai vir aqui’”, disse.

O prefeito de Belford Roxo fez acenos ao petista e afirmou estar “muito feliz” com a visita do ex-presidente à cidade. “O Lula é o fortalecimento da democracia. O Lula representa o direito à liberdade”, declarou.

Depois o Clube Heliópolis, Lula recebeu também o prefeito do Rio Eduardo Paes, que discursou entusiasmado em apoio ao petista:

– Só Lula para garantir a democracia, o combate à fome e a retomada do desenvolvimento.

