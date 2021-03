Lula assiste “tranquilo e de bom humor” ao julgamento da suspeição de Moro pelo STF

Lula assiste de casa, em São Bernardo do Campo, ao julgamento do STF ao lado dos dois advogados que o visitavam diariamente nos 580 dias em que ficou preso em Curitiba, Luiz Carlos da Rocha e Manoel Caetano edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está assistindo ao julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) em seu apartamento em São Bernardo do Campo.

Segundo a jornalista Bela Megale, do Globo, Lula assiste ao julgamento ao lado dos dois advogados que o visitavam diariamente nos 580 dias em que ficou preso em Curitiba, Luiz Carlos da Rocha e Manoel Caetano.

Segundo presentes, o ex-presidente vê a sessão da Segunda Turma “tranquilo e de bom humor”.

Em seu voto, o ministro Gilmar Mendes apontou a parcialidade de Sérgio Moro, elencando uma série de ilegalidades cometidas pelo ex-juiz e pela força-tarefa da Lava Jato de Curitiba.

