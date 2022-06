Lula convida Márcio França para conversa a fim de selar palanque único em SP

Apoie o 247

247 - A fim de definir um palanque único da esquerda para o estado de São Paulo, o ex-presidente Lula (PT) convidou o ex-governador Márcio França (PSB) para uma conversa, que deve ocorrer até o começo da próxima semana, segundo apuração do Antagonista.

A ideia de Lula é convencer França a concorrer para o Senado, deixando o petista Fernando Haddad como o principal candidato ao governo estadual. Desta forma, o PT apoiaria oficialmente ambas as candidaturas, enquanto o ex-governador também apoiaria Haddad para o governo, formando uma aliança da esquerda no estado.

Márcio França, inclusive, já dá sinais de que abrirá mão da candidatura ao governo para compor o palanque único com o PT. Tal decisão, ainda de acordo com o Antagonista, conta com o apoio do PSB, que tem orçamento de R$ 270 milhões e "já fala em priorizar os candidatos com maiores chances de vitória, como Carlos Brandão, no Maranhão, e Renato Casagrande, no Espírito Santo." A avaliação do partido é que a campanha do ex-governador de São Paulo seria uma das mais caras.

