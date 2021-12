Lula convida Paes e André Ceciliano para discutir eleição no Rio

Apoie o 247

ICL

Guilherme Amado, Metrópoles - Lula convidou o prefeito Eduardo Paes (PSD) e o petista André Ceciliano, presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, para uma reunião no próximo domingo (19/12), para discutir a formação de seu palanque no estado. O encontro será em São Paulo.

Eduardo Paes colocou como condição para apoiar Lula que ele convença o PT e o PSB a apoiarem o candidato de Paes, Felipe Santa Cruz. Isso significaria o fim da candidatura de Marcelo Freixo a governador.

Ceciliano quer concorrer ao Senado, mas toparia sair a deputado federal em nome de abrir a chapa para fortalecer o apoio a Lula no estado. Uma das possibilidades seria, caso Freixo retirasse a candidatura, como quer Paes, a entrada do PSB com Alessandro Molon disputando o Senado.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE