Lula convoca André Ceciliano para o grupo de transição da Indústria e Comércio

Agenda do Poder - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, escalou o presidente da Alerj, André Ceciliano, para o grupo de transição da área de Indústria e Comércio. Ceciliano é o primeiro político do estado a integrar os grupos de transição, capitaneados pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Fazem parte também do grupo: Germano Rigotto (ex-governador), Jackson Schneider (ex-presidente da Anfavea), Rafael Lucchesi (diretor-geral do Senai Nacional), Marcelo Ramos (deputado federal), Tatiana Conceição (especialista em economia solidária), Paulo Feldmann (professo da USP) e Paulo Okamoto (ex-presidente do Sebrae e Instituto Lula)

Ceciliano, Okamoto, Feldmann e Tatiana tratarão de temas relativos à pequena empresa. Os demais se ocuparão das pautas da Indústria e Servico.

Na presidência da Alerj, Ceciliano tem atuado na mediação entre a iniciativa privada e o poder público visando à retomada do desenvolvimento econômico do estado. Teve várias iniciativas no setor de petróleo e óleo e se destacou na defesa da retomada da indústria naval, sucateada na gestão de Jair Bolsonaro.

Atuou na modulação de alíquotas de ICMS para estimula a re-industrialização do estado. O é autor, com a participação da assessoria fiscal da Casa, de estudo sobre as potencialidades do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) e a criação de uma Matriz de Insumo e Produto. É também do projeto que instituiu o Fundo Soberano, através do qual parte dos royalties é destinada a projeto estruturantes visando preparar o estado para o pós-petróleo.

