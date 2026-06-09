Lula deve convidar Alckmin para coordenar campanha em São Paulo

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende convidar o vice-presidente Geraldo Alckmin para coordenar sua estratégia eleitoral em São Paulo, considerado o principal colégio eleitoral do país. A informação foi publicada pelo jornalista Gustavo Uribe, da CNN Brasil, com base em relatos de integrantes do meio político.

Lula já sinalizou à direção nacional do PSB, partido de Alckmin, que deverá formalizar o convite nos próximos dias. A expectativa é que o vice-presidente assuma um papel central na articulação política da campanha no estado, especialmente nas cidades do interior paulista.

A avaliação de aliados do governo é que Alckmin pode contribuir para reduzir a resistência ao presidente em regiões onde a esquerda historicamente enfrenta mais dificuldades eleitorais. Além disso, sua atuação teria como objetivo fortalecer candidaturas alinhadas ao campo progressista em São Paulo.

De acordo com dirigentes políticos ouvidos pela CNN Brasil, um dos principais desafios de Alckmin será ampliar o diálogo com setores influentes do agronegócio e buscar reduzir o apoio de prefeitos do interior ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, filiado ao Republicanos.

A disputa paulista é tratada pelo Palácio do Planalto como estratégica para o cenário nacional. Nos bastidores, a avaliação é que levar a eleição para o governo do estado ao segundo turno poderia contribuir para a dinâmica eleitoral da corrida presidencial, especialmente em um eventual confronto com o senador Flávio Bolsonaro.

Pesquisas recentes de intenção de voto apontaram uma queda de Flávio Bolsonaro em São Paulo após a divulgação de um áudio envolvendo o parlamentar e o empresário Daniel Vorcaro. Diante desse cenário, Lula pretende ampliar sua presença política no estado por meio de agendas e eventos ao lado de aliados, com destaque para a ministra Simone Tebet e o ex-ministro Márcio França, ambos do PSB.

No campo adversário, integrantes do entorno de Flávio Bolsonaro também avaliam que o senador precisará concentrar parte significativa de suas atividades políticas em São Paulo nas próximas semanas, em uma tentativa de recuperar apoio entre eleitores do estado.