Lula deve voltar ao Rio para receber apoio de Eduardo Paes

Por Ricardo Bruno, Agenda do Poder - Apesar de alguns desmentidos oficiais, com o nítido propósito de não ofuscar o emblemático evento com Marcelo Freixo na Cinelândia, o ex-presidente Lula deve voltar ao Rio, ainda em julho, para receber o apoio de Eduardo Paes. Emissários do comando da campanha petista fizeram chegam ao prefeito a intenção do ex-presidente de formalizar, em ato público, a adesão do PSD fluminense à sua candidatura.

A ideia é promover um grande evento popular, no Parque Madureira, onde estariam presentes além de Eduardo Paes e seu candidato ao governo, Felipe Santa Cruz, lideranças políticas, comunitárias e pequenos empresários dispostos a apoiar Lula, mas não alinhados com a candidatura de Marcelo Freixo.

Estrategicamente a informação foi negada nos últimos dias para que não se criassem embaraços e melindres durante o importante e estratégico ato com Marcelo Freixo na Cinelândia. Mas o evento é dado como certo – até porque seria inimaginável o candidato petista se negar a receber o apoio de uma liderança do porte e da influência de Eduardo Paes, prefeito da cidade onde o adversário, Jair Bolsonaro, tem suas bases solidamente fincadas.

Lula tem convicção da importância e do peso de Eduardo Paes para ampliar a candidatura no Rio, onde sua vantagem sobre Bolsonaro é bem menor do que a registrada nacionalmente. E não cometerá o ato de soberba de desprezar um apoio desse quilate.

